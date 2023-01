Eine Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus mit Zugang zu einem Einzelhandelsgeschäft in der Maximilianstraße haben Unbekannte zwischen Dienstag, 18.45 Uhr, und Mittwoch, 7.50 Uhr, aufgehebelt. Nach Polizeiangaben beschädigten die Täter im Treppenhaus eine weitere Zwischentür zu den Verkaufsräumen des Geschäfts und gelangten so hinein. Aus einer Vitrine im Verkaufsraum stahlen die unbekannten Täter mehrere Schmuckstücke. Außerdem haben Einbrecher zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, ein Fenster eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße aufgebrochen. Im Innern stahlen der oder die bislang unbekannten Täter Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus einer Kasse. Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.