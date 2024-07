Unbekannte sind am Samstag zwischen 13 Uhr und Mitternacht in ein Wohnhaus im Bereich „Im Oberkämmerer“ eingebrochen. Sie hebelten laut Polizei eine Gartentür sowie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf, durchsuchten das Wohnhaus und stahlen unter anderem Schmuck sowie weitere Wertgegenstände in Wert von etwa 4000 Euro. Hinweise: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.