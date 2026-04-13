Unbekannte haben aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Petronia-Steiner-Straße hochwertiges Elektrowerkzeug, ein E-Mountainbike der Marke Specialized und einen Batteriebooster gestohlen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich die Tat in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art Zugang zu einer Tiefgarage für mehrere Gebäude. Von dort gelangten sie in den Keller eines Mehrfamilienhauses, wo sie einen Verschlag gewaltsam öffneten. Anschließend entfernten sie sich über einen unbefestigten Weg entlang der B39 in westliche Richtung. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Ein Einbruchsversuch ereignete sich im Zeitraum von Freitag bis Sonntag im Sanddornweg. Dort wollten sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus verschaffen und richteten dabei einen Schaden in dreistelliger Höhe an. Die Polizei bittet in beiden Fällen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.