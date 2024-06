In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Einbrecher die Scheibe zu einem Autohaus in der Auestraße eingeschlagen. Hierdurch gelangten sie ins Innere des Gebäudes und durchsuchten dieses nach Diebesgut, so die Polizei in einer Mitteilung. Entwendet wurden demnach Gegenstände im Wert von etwa 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 in Verbindung zu setzen, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.