Am Montag, 27. März, stellten die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Mozartstraße Einbruchspuren an der Tür zum Garten und der Garagentür fest, die zwischen Mitte März und Ende März entstanden sein dürften. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 500 Euro. Die Täter gelangten nicht ins Innere und entwendeten offenbar nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Mozartstraße oder im dahinterliegenden Waldstück verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.