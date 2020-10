Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr in Speyer aus einem Haus in der Werkstraße gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hatte sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und stahlen Gegenstände. Die Polizei fragt, wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat, wer Angaben zu dem oder den Tätern machen und wer vielleicht auch am Vortrag bereits eine verdächtige Beobachtung gemacht hat. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de