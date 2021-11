Einen vierstelligen Geldbetrag, elf Armbanduhren, eine Goldkette, zwei Armbänder und einen Geldbeutel erbeuteten Einbrecher laut Polizei am Dienstag zwischen 8.45 und 10.45 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Speyerer Bärengasse. Zuvor hatten sie das Hoftor geöffnet und Werkzeug eingesetzt, um durch die Haustür ins Haus zu gelangen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.