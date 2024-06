Durch ein Seitenfenster sind Einbrecher in eine Lagerhalle in der Speyerer Else-Krieg-Straße eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum von 15. bis 17. Juni. In der Halle beschädigten die Täter das Gebäude und die darin befindlichen Gegenstände. Anschließend entwendeten sie Mobiliar aus der Lagerhalle, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Schadenshöhe wird von den Beamten derzeit auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Else-Krieg-Straße gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen, per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.