Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Tanzschule in der Raiffeisenstraße. Wie sie mitteilt, waren am Donnerstag gegen 3.35 Uhr unbekannte Täter in den Räumen, öffneten im Inneren gewaltsam eine Tür, entwendeten nach bisherigem Stand der Ermittlungen aber nichts. „Der oder die Täter wurden bei der Tatausführung vermutlich durch einen akustischen Alarm gestört und flüchteten“, so die Beamten. Sie hoffen nun auf Zeugenhinweise, für die sie unter der Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de erreichbar sind.