Einbrecher haben einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus im St.-Klara-Kloster-Weg aufgebrochen und ein E-Bike mitgenommen. Die Polizei berichtet, dass Zeugen am Dienstag gegen 5.30 Uhr den Einbruch bemerkt haben. Wann genau das Fahrrad allerdings gestohlen wurde, sei unklar. Den Wert des E-Bikes beziffern die Beamten auf rund 4000 Euro.

Nichts gestohlen wurde hingegen bei einem Einbruch zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 4.40 Uhr, in einer Bäckerei in der Lessingstraße. Dort hätten die Unbekannten laut Polizei die Eingangstür aufgehebelt, Schubladen geöffnet und durchwühlt. Laut Polizei richteten die Unbekannten dabei einen Sachschaden von etwa 100 Euro an.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.