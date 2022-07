Mehr als 20.000 Euro Sachschaden haben laut Polizei unbekannte Einbrecher in der Zeppelinschule verursacht. Diese hätten sich in der Nacht auf Sonntag Zugang auf das Schulgelände und durch eine aufgehebelte Hintertür auch ins Gebäude verschafft. „Sie brachen mehrere Türen auf, um in allen Räumen nach Wertsachen zu suchen“, so die Ermittler. Entwendet worden sei aber offenbar nichts.

Versuchte Einbrüche in derselben Nacht werden zudem aus Speyer-West vermeldet. Unbekannte hätten versucht, sich Zutritt zu Mehrfamilienhäusern in der Schandein- und in der Josef-Schmitt-Straße zu verschaffen, indem sie an den jeweiligen Eingangstüren hebelten. „Dies misslang aber in beiden Fällen, und die Täter kamen nicht in die Häuser hinein“, informieren die Beamten, die nun um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de bitten.