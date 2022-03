Einen Einbruch und drei Einbruchsversuche in der Nacht auf Samstag meldete die Polizei am Montag aus der Kleingartensiedlung Rheinhäuser Straße. Unbekannte hätten die Fensterscheibe eines Gartenhäuschens eingeschlagen und von drinnen einen Fernseher, eine Soundbar, einen Receiver und einen Akku-Schrauber gestohlen. Die Beute sei rund 1100 Euro wert, dazu komme ein Sachschaden von 1000 Euro. Auf der benachbarten Parzelle sei ebenfalls eine Tür gewaltsam geöffnet worden, aber weder Diebstahls- noch Sachschaden entstanden. An zwei weiteren Türen auf anderen Parzellen seien die Täter gescheitert. In einem Fall hätten sie ein Gartentor aufbrechen können, die massive Stahltür einer Laube aber nicht; Sachschaden hier: 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.