Ein Einbrecher hat laut Polizei am frühen Samstagmorgen ein Kebabhaus in Speyer-Nord heimgesucht. Der bislang unbekannte Täter sei zwischen 1 und 8.30 Uhr durch Aufbrechen eines Fensters in den Betrieb im Weißdornweg eingedrungen. „Anschließend wurden diverse Spielautomaten aufgehebelt. Ob und wie viel Geld sich in besagten Geldkassetten befunden hat, ist unklar“, berichten die Ermittler. Sie suchen nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Weißdornwegs gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.