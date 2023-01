Bargeld und Schmuck im Wert von 3500 Euro ist laut Polizei bei einem Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Stempel-Straße gestohlen worden. Unbekannte Täter hätten am Freitag zwischen 17.30 und 20 Uhr mehrfach erfolglos versucht, eine Tür aufzuhebeln, dann aber eine Glasscheibe eingeschlagen, sodass sie die Tür öffnen konnten. „Die Wohnung wurde betreten und sämtliche Schränke wurden durchwühlt“, berichten die Ermittler, die nun auf Zeugenhinweise hoffen. Sie sind erreichbar unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de. Dasselbe gilt für eine Tat am Samstag zwischen 9 und 14.15 Uhr, die sie als Einbruchsversuch einordnen. Betroffen sei ein Mehrfamilienhaus in der Landauer Straße. Auch dort hätten Unbekannte versucht, die Eingangstür aufzuhebeln, diese sei für sie aber zu massiv gewesen. Schaden: 100 Euro.