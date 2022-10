Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen hohen Sachschaden angerichtet, nachdem sie in das Gebäude einer Bildungseinrichtung in der Butenschönstraße eingebrochen waren. Wie die Polizei informiert, haben die Täter den Eingang aufgehebelt und dann im Inneren eine Vielzahl von Räumen durchwühlt sowie Inventar zerstört. Dabei sei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Ob Wertgegenstände entwendet worden sind, ist demnach noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.