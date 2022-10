Über eine unerfreuliche Entdeckung in der Dreifaltigkeitskirche hat die Polizei am Wochenende berichtet. Unbekannte Täter hätten bereits zwischen 25. und 28. September mit Gewalt eine Eingangstür der protestantischen Kirche in der Großen Himmelsgasse aufgehebelt. Im Inneren hätten sie Schränke und Spendendosen aufgebrochen und eine unbekannte Geldsumme entwendet. „Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden“, so die Ermittler, die nun Zeugen suchen. Kontakt: Telefon 06232 1370 und E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de. Das spätbarocke Gotteshaus und teilweise auch seine Einrichtung stammen aus dem 18. Jahrhundert.