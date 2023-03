Am frühen Sonntagmorgen kam es laut Polizei zu einem versuchten Einbruch in der Peter-Drach-Straße in Speyer-West. Der bisher unbekannte Täter hebelte dem Bericht zufolge zunächst einen Wohnwagen auf und durchsuchte diesen. Anschließend versuchte er zwei Türen und ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln. „Hier wurde der Täter von den Bewohnern bemerkt“, so die Beamten. Beim Erblicken der Bewohner sei er zu Fuß in Richtung Burgstraße geflüchtet. Die Beamten suchen nun mögliche Zeugen aus dem Bereich der Peter-Drach-Straße und Burgstraße. Sie sind unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de erreichbar.