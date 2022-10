Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 10 Uhr, sind unbekannte Täter in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses in der Rossmarktstraße in Speyer gelangt und haben sich von dort aus Zugang zu den Büroräumen eines Gastronomiebetriebes verschafft. Wie die Polizei mitteilt, verursachten die Einbrecher keinen Sachschaden. Wie sich diese Zutritt zu dem Gebäude verschafften, ist unklar. Aus den Büros stahlen die Täter Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. zu melden.