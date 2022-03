Unbekannte haben zwischen 24. März, 20 Uhr, und 25. März, 7.10 Uhr, in ein Gebäudekomplex in der Speyerer Bahnhofstraße eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie die Tür einer Arztpraxis auf, wo sie einen dreistelliger Geldbetrag aus einer Kasse stahlen. Insgesamt beläuft sich der Schaden dort auf etwa 400 Euro. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Einbrecher in eine weitere Arztpraxis, wo sie laut Polizei einen vierstelligen Bargeldbetrag und Medikamente entwendeten. Schaden: 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de.