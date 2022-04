Eine größere Summe ist bei einem Einbruch in die Johanneskirche in Speyer-West gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, eine Außentür zu der protestantischen Kirche in der Theodor-Heuss-Straße auf und öffneten im Inneren gewaltsam eine weitere Tür. So seien sie in ein Büro gelangt, in dem sie einen dreistelligen Bargeldbetrag entwenden konnten. An den Türen sei Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden, so die Beamten, die nun nach Zeugen suchen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.