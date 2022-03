Die Reihe von Einbrüchen in öffentliche Gebäude in Speyer dauert an. Die Polizei berichtete am Mittwoch über Fälle in einem Gymnasium in der Vincentiusstraße und in einer Tanzschule in der Brunckstraße. Beim Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium hätten sich unbekannte Täter zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, Zugang über eine Außentür verschafft. Im Inneren hätten sie Glaselemente eingeschlagen und in weiteren Räumen Schränke und Schubladen durchwühlt. „Nach bisherigen Feststellungen wurden lediglich Nahrungsmittel und Getränke aus dem Schulkiosk entwendet“, so die Polizei, die den Sachschaden auf 6000 Euro schätzt.

Bei der Tanzschule sei zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, eine Außentür aufgebrochen worden. Die Täter hätten in den Räumen nach Wertsachen gesucht, aber das Gebäude ohne Beute verlassen. Der Sachschaden in diesem Fall liege bei 1000 Euro, so die Beamten, die mögliche Zeugen der jeweiligen Taten bitten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei bereits über Einbruchsversuche in eine Kita und eine weitere Tanzschule in Speyer berichtet.