Einbrecher haben zwischen Freitagabend, 12. Januar, und Montagmorgen, 15. Januar, Zugang zu einem Firmengelände am Neuen Rheinhafen in Speyer verschafft und von einem dort geparkten Transporter Teile abgebaut. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach hatten die Täter die Fensterscheibe des Mercedes-Transporters mit einem Werkzeug geöffnet und aus dem Fahrzeug Lenkrad, Schaltknauf und Bordcomputer ausgebaut. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7000 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Firma WPD Wartungs- und Prüfungsdienst GmbH verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Mitteilung an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.