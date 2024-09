Einen Einbruchsversuch mit Angriff auf einen Hausbewohner im Süden von Speyer meldet die Polizei. Gegen 4.33 Uhr am frühen Samstagmorgen habe ein 26 Jahre alter Bewohner des Einfamilienhauses in der Winternheimer Straße bemerkt, dass der Unbekannte gerade dabei war, einen Rolladen hochzudrücken. Er sprach den Eindringling an und wurde von diesem angegriffen. Der Unbekannte habe dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei geflohen. Die Polizei begann sofort mit der Suche, allerdings erfolglos.

Der 26-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter. Der Unbekannte wird als 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben, von kräftiger Statur, mit dunkler Kleidung und weißen Turnschuhen. Wer der Polizeiinsspektion Speyer Hinweise geben kann, wird gebeten, dies unter Telefon 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu tun.