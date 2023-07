Zwei Einbrüche hat es laut Polizei im Stadtgebiet in der Nacht von Freitag auf Samstag gegeben. In der Auestraße drangen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft ein. Die Täter gelangten durch eine von ihnen eingeschlagene Fensterscheibe in das Geschäft und durchwühlten im Innern die Räume. Angaben zur Schadenshöhe und dem Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Zwischen Mitternacht und 1.40 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus auf einem Firmengelände in der Lönneberga-Straße. Sie entwendeten einen Wandtresor. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Zwei weiße Lieferwagen sollen während der Tatzeit vor dem Gelände abgestellt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.