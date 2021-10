Zwei versuchte Einbrüche sowie ein Diebstahl aus einem Auto beschäftigten die Polizei Speyer in den vergangenen zwei Tagen. In der Nacht von Mittwoch, 20., auf Donnerstag, 21. Oktober, versuchten laut einem Polizeibericht bislang unbekannte Täter gegen Mitternacht, die Tür einer Apotheke in der Ernst-Reuter-Straße aufzuhebeln. Das gelang ihnen jedoch nicht. Zeugen haben demnach ein dunkles Fahrzeug beobachtet. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Am Mittwochmorgen wurde zudem festgestellt, dass die Vergitterung am Fenster eines Versicherungsbüros in der Auestraße bei einem Einbruchsversuch stark beschädigt worden war. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Ebenfalls am Mittwoch zwischen 16.20 und 17.26 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Straße „Im Hafenbecken“ geparkten Autos ein und entwendeten eine Sonnenbrille sowie ein Tablet. Dabei entstand ein Gesamtschaden von zirka 550 Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, melde sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de.