Am Montag, 16. Mai, sind Unbekannte im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 13.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Schwerdstraße eingebrochen und haben Schmuck im Wert von etwa 600 Euro gestohlen. Laut Polizei hebelten die Einbrecher eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und nahmen eine Perlenkette, eine Silberkette mit Herzanhänger und weiteren Modeschmuck mit. Wie die unbekannten Täter sich Zutritt in das Wohnhaus verschafft haben, sei derzeit noch unklar. Zeugen wollen gegen 11.30 Uhr eine Frau und einen Mann gesehen haben, die sich in verdächtiger Weise vor dem Anwesen aufgehalten und geklingelt haben sollen. Die Frau soll längere, dunkle Haare und einen dunkleren Hautton haben, der Mann wird mit kurzen, dunklen Haaren, einem Bart und selbigen Hautton beschrieben.

Beamer an Schule gestohlen

Auch in der IGS Speyer in der Fritz-Ober-Straße ist laut Polizei eingebrochen worden. Zwischen Mittwoch, 11. Mai, und Montag, 16. Mai, gegen 11.30 Uhr sollen unbekannte Täter das Fenster eines in einem Pavillon befindlichen, ausgelagerten Klassensaal aufgehebelt haben. Laut Polizei ist ein Beamer und der dazugehörige Lautsprecher gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird auf eine Summe im hohen dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.