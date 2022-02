Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag sind Unbekannte in ein Schulungszentrum in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingebrochen. Laut Polizei haben sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe mitgehen lassen. Ebenfalls Bargeld entwendet wurde in derselben Nacht aus einem Restaurant in der Heinkelstraße. Auch hier verschafften sich Unbekannte den Beamten zufolge gewaltsam Zutritt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter der Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.