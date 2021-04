Was genau sich die Täter bei zwei Einbrüchen in der Osternacht erhofft haben, weiß man (noch) nicht. Die Polizei fahndet und hofft auf Zeugenhinweise. Fakt ist: Die Beute hat zwar keinen hohen materiellen, aber praktischen Nutzen. Circa 15 Kilogramm Lebensmittel waren es laut Polizei bei einer Tat am Samstag oder Sonntag in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Martin-Butzer-Weg in Speyer-West. Sie wurden von Unbekannten aus einer Tiefkühltruhe entwendet und ergeben zusammen mit den Einbruchsspuren einen Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Vor besondere Rätsel stellt der Einbruch in ein Toilettenhäuschen im Domgarten. Der oder die Unbekannte knackte zunächst eine Hintertür und landete in einem Lagerraum, danach eine weitere Tür – und stand im Damen-WC. Schaden hier: 300 Euro. Beute: medizinische Masken und Desinfektionsmittel aus dem Lager.