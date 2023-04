Zu zwei Einbrüchen ist es in Speyer gekommen. Laut Polizei stemmten die Täter zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, ein Gartentor zu einer Gaststätte im Closweg auf und gelangten so auf das Gelände. Dort zersägten die Täter eine eingemauerte Fenster-Vergitterung und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Im Innern durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Sie entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und alkoholhaltige Getränke sowie ein Herrenfahrrad. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Zudem brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 3 und 3.15 Uhr Unbekannte eine Seitentür eines Gebäudes in der Butenschönstraße auf. Im Innern des Gebäudes, das einem Sportverein gehört, durchsuchten sie Räume und verwüsteten das dort befindliche Büro. Entwendet wurde ein Mobiltelefon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.