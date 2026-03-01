44 Speyerer mit Wurzeln in 16 Staaten sind eingebürgert worden. Sie haben meist eine Migrationsgeschichte, wie Tuhami Nashawaty und Manal Altawil, die aus Syrien stammen.

„Wir heißen Sie in unserer Mitte herzlich willkommen“, begrüßte Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) 44 Frauen, Männer und Kinder bei der Feierstunde im Historischen Ratssaal. Das war das Zeichen für Tuhami Nashawarty, sein Mobiltelefon in den Video-Modus zu versetzen. Nichts von dem Moment der Einbürgerung des Syrers und seiner Ehefrau sollte verlorengehen. Frühere Einbürgerungen dazugenommen, waren es laut Seiler 2797 Ausländer, die Speyerer geworden sind. Für die Stadtchefin sind Einbürgerungsveranstaltungen so wichtige Anlässe, dass sie sogar Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu dem Termin im Rathaus eingeladen hatte, der jedoch absagen ließ.

Nashawarty ist 2015 vor dem Krieg in Syrien geflohen. Seine Familie, zu der auch Ehefrau und drei Kinder gehören, konnte drei Jahre später folgen. Mohammad begleitete seine Eltern zur Einbürgerungsfeier, die beiden Geschwister blieben zu Hause. „Heute Abend zum Fastenbrechen feiern wir unsere deutsche Staatsbürgerschaft mit der Familie“, sagte Gattin Manal Altawil. Für sie und zahlreiche weitere der neuen Deutschen läuft gerade der muslimische Fastenmonat Ramadan. Deshalb konnten sie am anschließenden Empfang nicht teilnehmen. Für Nashawarty und Altawil schmälerte das aber nicht die Bedeutung dieses Tages, auf den sie so lange gewartet haben.

Seit der Flucht nicht mehr in Syrien

In Damaskus hatte Nashawarty ein eigenes Geschäft, ein Auskommen, das nach seiner Auskunft die ganze Familie ernährte. Mit der Flucht war alles verloren. Die Existenz, Familie, Freunde. „Uns blieb keine Wahl“, erklärte der Vater.

Die Flucht hat Spuren bei dem heute 58-Jährigen hinterlassen. Nach vielen Operationen ist er auf seinen Rollator angewiesen. Auch seine Frau (57) ist nicht gesund. Dennoch sind beide froh, in Speyer eine zweite Heimat gefunden zu haben. Auch nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 gibt es für sie kein Zurück. Seit ihrer Flucht waren sie nicht mehr in Syrien.

Es haben viele viel geholfen

„Es tut weh, Familie und Freunde zu vermissen“, räumte Altawil traurige Stunden ein. „Die glücklichen überwiegen“, lachte sie. Ihre syrische Staatsbürgerschaft haben beide indes nicht abgegeben. „Niemand von uns ist freiwillig gegangen“, erklärte Nashawaty Heimatgefühle, die er noch immer im Herzen trägt. Jetzt aber hält er seine Einbürgerungsurkunde stolz in die Kamera. Glücklich, dass der einstige Diktator Baschar al-Assad in ihrer Heimat nicht mehr regiert, hoffen sie für die, die zurückgeblieben sind, auf eine gute Zukunft.

Dankbar erzählte das Ehepaar von Ankunft und Anfangsjahren in Speyer. „Hier haben viele viel geholfen“, sagte Nashawaty. „Niemand außer den Deutschen hat uns unterstützt.“ Speyer ist längst zum Lebensmittelpunkt für die Familie geworden. Auch führ Mohammad, der elf war, als er zum ersten Mal deutschen Boden betrat. Der Zehntklässler der Burgfeld-Realschule plus hat schon alles gerichtet für seine eigene Einbürgerung. „Wenn ich den Schulabschluss habe, stelle ich sofort den Antrag, endlich auch Deutscher zu werden“, sagte er. Gemeinsam mit seinen Eltern sang er die Nationalhymne. „Ihr gehört dazu“, freute er sich mit den Eltern über ihren neuen Status als Deutsche.