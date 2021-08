Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag eine bestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer gemeldet. Damit steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert seit vergangener Woche wieder an: Am Freitag hatte er noch bei 4,0 gelegen, am Sonntag bereits bei 9,9. Stand Montag, 14.10 Uhr, liegt er nun bei 11,9. Damit liegt Speyer noch unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 18,0. 24 Personen gelten in Speyer aktuell als infiziert. 2891 haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, 84 von ihnen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.