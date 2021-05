Christina Lemm ist das neue Gesicht in der Geschäftsleitung der Hausbrauerei im Domhof GmbH & Co. KG. Seit August ist die 23-Jährige im Betrieb und verändert kräftig. Derzeit aber ist sie wie die ganze Branche zum Nichtstun verdonnert. Verständnis hat die Gastronomenfamilie nicht dafür. Corona beschert dem Nachwuchs einen harten Start ins Berufsleben.

Christina Lemm ist im August wegen des Virus anders als geplant von ihrer letzten Ausbildungsstation in London nach Speyer zurückgekehrt. Im Zuma, einem High-End-Japaner in der britischen Hauptstadt, hat sie noch ein Management-Training auf ihre bisherige Ausbildung draufgesattelt. Und die war schon ordentlich: Nach dem Einser-Abi am „Niki“ hat sie von 2015 bis 2018 ein Bachelor-Studium Culinary Arts in der Schweiz erfolgreich absolviert. Christina Lemm besitzt damit einen Doppel-Bachelor mit Schweizer Abschluss Bachelor of International Business in Culinary Arts und britischem Abschluss Bachelor of Arts in Culinary Arts. Teil des Studiums waren zwei Praktika bei namhaften Adressen. Das erste 2016 im Fünf-Sterne-Luxus-Hotel President Wilson in Genf, dessen Restaurant Sterne-Koch Michel Roth führt. Das zweite, 2017, bei Zwei-Sterne Koch Tim Raue in Berlin. „Ich habe Tim Raue überlebt“, sagt sie mit einem Lächeln. Nein, Pfannen würden keine mehr geworfen, „aber der Ton ist generell rau in der Küche“, bestätigt sie. Bei Raue hat sie das Praktikum sogar auf dessen Wunsch hin verlängert. 2018 bis 2020 folgt das Master-Studium, ebenfalls in der Schweiz. Abschluss: Master of Science in International Hospitality Business mit einer Spezialisierung in Luxury Brand Management. Dann kommen London, dann Speyer.

Gerne gekocht und gebacken

Ihr allererstes Praktikum liegt indes schon lange zurück. „Als Kind war ich schon immer im Domhof dabei“, sagt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie habe früh schon alles mitgemacht. „Gekocht und gebacken habe ich schon immer gerne. Das kommt von der Oma und vom Papa“, ist die Tochter des Inhaber-Ehepaars Astrid Schott-Lemm und Manfred Lemm sicher. Der Lernstoff in Praktika in anderen Häusern war ihr von daher nicht fremd. Dort musste sie dann alles machen. Vom Betten beziehen über Rezeption und Küche bis hin zum Management.

„Es ist ein großer Unterschied zwischen einem Haus wie dem unseren läuft und internationaler Sterneküche , schon allein die Größenordnung des Kochens“, sagt sie. Küche sei ohnehin ein eigenes Thema. Da will sie sich so stark gar nicht einmischen. „Das hat mein Vater mit seinen Küchenchefs noch sehr gut im Griff“, sagt sie. Dennoch habe sie schon Einfluss genommen: Mehr vegetarisch, auch vegan, komme auf den Teller. „Das ist immer stärker nachgefragt.“ Auch Christina Lemms Affinität zum Wein schlägt sich schon nieder: Während des ersten Lockdowns hat sie sich in dem Bereich weitergebildet, ein Zertifikat erworben. Mit dem renommierten Forster Weingut Lucashof ist inzwischen ein neuer Partner mit an Bord, der zusammen mit Engelhorn auch die neuen von ihr ausgesuchten Jacken des Personals ziert. Die Weinkarte im Domhof ist gezielt umfangreicher und interessanter geworden. Aber auch dem Stamm-Getränk des Hauses erweist Christina Lemm ihre Reverenz: Sie hat Bier-Cocktails und Bier-Longdrinks entwickelt. „Die gehen schon sehr gut“, sagt sie stolz.

Bier-Cocktails kreiert

Stolz ist auch ihre Mama: Die Tochter habe ihre Stationen durchweg mit Prädikat abgeschlossen, verstehe etwas von der Materie. „Sie ist uns schon eine große Entlastung“, schwärmt Astrid Schott-Lemm, die mit ihrem Mann seit inzwischen über 30 Jahren das Haus führt.

Der Schwerpunkt in der Arbeit ihrer Tochter ist derzeit die Digitalisierung: elektronisches Buchungssystem, Marketing, Auftritte auf Social-Media-Kanälen. Dazwischen aber immer wieder Restaurantleitung, Service und in Corona-Zeiten Masken-Hinweise, Platzieren der Gäste, Empfang. Bis Sonntagabend.

Seit Montag herrscht Lockdown light, der das Domhof-Team wie alle Kollegen hart trifft. „Wir hätten das gerne vermieden“, sagen Mutter und Tochter. Die Anzahl der Mitarbeiter war gerade wieder auf 88 hochgegangen. Ein weiterer Brauer wurde neu eingestellt. Über das Angebot der Edeka-Märkte Stiegler war noch eine lokale Absatzquelle aufgetan, wofür die Familie sehr dankbar ist.

Im März war die erste Schließung über Urlaubsabbau hinzubekommen. Nur im April und Mai galt für die Angestellten Kurzarbeit. „Der Besuch im Restaurant und im Biergarten über Sommer war sehr gut. Tagungen bleiben seit März jedoch gering, aber Übernachtungen waren bis zur Debatte über das Beherbergungsverbot wieder da“, erinnert Schott-Lemm.

Hygienekonzept greift

Eine sechsstellige Summe wurde bisher investiert in Hygienekonzepte, Plexiglas-Trennwände zwischen den Tischen, Heizlüfter, in Massen von Desinfektionsmittel, die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Hygienerichtlinien. „Zum Glück haben wir große Räume und viele Fenster. Der Lüftungsplan – alle 30 Minuten Fenster auf beiden Seiten öffnen – funktioniert“, sagt die Chefin. Er werde scharf kontrolliert und gegenüber uneinsichtigen Gästen verteidigt.

Im Biergarten steht ein Zelt für 80 bis 90 Personen. Die Zeltwände sind optisch ansprechend gestaltet. Drinnen elektrische Heizstrahler: „Kosten irre viel Strom“. Dazu die Tische am Boden verschraubt, damit die Abstände gewahrt bleiben. Das Zelt sei sehr gut angenommen worden, die Gäste hätten sich überwiegend korrekt verhalten, Laufwege und Verhaltensvorschriften befolgt. „Wir sind gewappnet. Das Zelt bleibt den ganzen Winter offen“, war die erklärte Absicht, bis am Mittwoch voriger Woche Bund und Länder die Bremse traten.

Im November ist nun nicht nur das Zelt geschlossen. Was im Dezember folgt, ist offen. 2021 soll Christina Lemm Mitglied der Geschäftsführung der Hausbrauerei im Domhof GmbH & Co. KG werden. Das Virus wird sie auf dem Weg dahin begleiten.