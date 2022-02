Als ein 38-jähriger Lkw-Fahrer am Montagabend auf der Stockholmer Straße unterwegs war, kollidierte er laut Polizei mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Auflieger. Am Lkw entstand dabei Totalschaden, der Auflieger wurde nur leicht beschädigt. Da der beim Unfall leicht verletzte Mannheimer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.