Kulturwissenschaftler Ludger Tekampe zur Entstehungs- und Aufstellungsgeschichte der Salier-Skulpturen im südlichen Domgarten.

Denkmäler haben ihre eigene Geschichte – und nicht selten wird ihr ursprünglicher Kontext im Laufe der Zeit überlagert, abgeschwächt oder bewusst umgedeutet. Im Domgarten von Speyer, an einem erhaltenen Abschnitt der alten Stadtmauer, steht seit 1964 ein Skulpturenensemble zu den Saliern, das auf die 1930er-Jahre zurückverweist.

Mit einem sorgfältig recherchierten Vortrag hat der Kulturwissenschaftler Ludger Tekampe die Entstehungs- und Aufstellungsgeschichte der Salier-Skulpturen im Speyerer Domgarten neu beleuchtet und kritisch eingeordnet.

Die erst in den 1960er-Jahren erfolgte Aufstellung des Figuren-Ensembles wirft bis heute Fragen auf – insbesondere im Hinblick auf die Verdrängung und Umdeutung seiner Entstehung im Nationalsozialismus. Eingeladen zu der gut besuchten Vortragsveranstaltung im Historischen Rathaus hatte die Interessengemeinschaft der Speyerer Gästeführer (IGS).

Konrad II. und Gattin sollen diese Figuren darstellen. Foto: Karl Georg Berg

Das Skulpturenensemble zeigt die vier salischen Kaiser, deren Grablege sich im nahe gelegenen Dom befindet. Ludger Tekampes Recherchen zum Thema räumen mit Legenden auf, die sich in der Nachkriegszeit um die Anlage gebildet haben. Der Referent spricht heute von einem „vergifteten Geschenk“ an die Stadt – und von zahlreichen offenen Fragen rund um die späte Aufstellung der Figurengruppe.

Dabei lässt sich die Entstehungsgeschichte des Salier-Denkmals im Domgarten anhand von Archivalien vergleichsweise klar rekonstruieren: Der Bildhauer Ludwig Cauer schuf die Figuren zwischen 1930 und 1940 aus Muschelkalk. Auftraggeber war der nationalsozialistische Reichsinnenminister Wilhelm Frick, ein überzeugter Nationalsozialist und Antisemit, der 1946 im Zuge der Nürnberger Prozesse hingerichtet wurde.

Sie waren zunächst vergessen

Ursprünglich sollten die Skulpturen im Dom selbst oder in dessen Vorhalle aufgestellt werden – als Teil einer ideologisch motivierten Umgestaltung der Kathedrale zu einem nationalen Weihort. Dazu kam es jedoch nicht: Der Krieg verhinderte die Umsetzung, zudem stieß das Vorhaben innerhalb der Bistumsleitung auf Vorbehalte. Cauer selbst war NSDAP-Mitglied und wurde 1944 in die sogenannte „Gottbegnadeten-Liste“ aufgenommen – ein Verzeichnis von Künstlern, die als unentbehrlich für die Kultur des NS-Staates galten.

Nach 1945 gerieten die Skulpturen zunächst in Vergessenheit. In Kisten verpackt, lagerten sie im Hof des Landesarchivs und wurden erst ab 1951 provisorisch dort aufgestellt. Nach teils kontroversen Diskussionen in Öffentlichkeit und Stadtrat entschied sich die Stadt schließlich 1964 dazu, das Ensemble im Domgarten zu errichten – nicht zuletzt mit Blick auf sein Potenzial für die Tourismuswerbung. Eine offizielle Einweihung blieb damals aus.

Bewertung der Treppenanlage umstritten

Bis heute ist die Bewertung der Treppenanlage umstritten – nicht zuletzt wegen ihrer Entstehung im Kontext nationalsozialistischer Kunstpolitik. Der Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer bezeichnete die Figuren 1993 als „skulpturales Desaster“, das man „besser vergessen und zuwachsen lassen solle“. Seit 2022 weist eine kleine Erläuterungstafel vor Ort auf den historischen Hintergrund der Skulpturen hin.

Auch die IGS-Vorsitzende Cornelia Benz warb bei der Veranstaltung im Historischen Rathaus dafür, Ambivalenzen in der Stadtgeschichte sichtbar zu machen und auszuhalten. „Geschichte ist selten eindeutig“, sagt sie. „Viele unserer Bauwerke und Plätze spiegeln widersprüchliche Entwicklungen. Wer nur die Oberfläche und das Glatte betrachtet, verpasst den Kern – und öffnet Raum für Spekulationen.

So ist die Skulpturengruppe im Domgarten weit mehr als ein Erinnerungsort an die Salierkaiser. Sie ist auch ein Zeugnis nationalsozialistischer Kunstpolitik – und bleibt damit Anlass zur kritischen Auseinandersetzung.

Lesezeichen

Ludger Tekampe, „Schlaglicht: Ein vergiftetes Geschenk. Die Gruppe der salischen Kaiser im Domgarten“, veröffentlicht in „Speyer 1933-1945. Die Domstadt im Nationalsonzialismus“, hrsg. von Angela Borgstedt und Christiane Pfanz-Sponagel 2024, S. 287-293.