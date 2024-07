Abschied „mit Speyerer Grüßen“: Einen kleinen Festakt mit den Oberbürgermeistern von Speyer und Sinsheim hatte das Technik-Museum am Freitagmorgen organisiert, bevor das U-Boot U17 erneut auf Reise ging. Es war kommende Woche vom Speyerer Museum zum Naturhafen im Auwald transportiert wurde, wo jetzt der neuerliche Wassertransport startete. Im Laufe des Freitags wurde das Gelände der Spedition Kübler in Mannheim-Rheinau erreicht, wo die Fahrt nach Heidelberg am Samstag vorbereitet wurde. Das Technik-Museum in Sinsheim als Ziel soll am 28. Juli erreicht werden. Speyers Stadtchefin Stefanie Seiler (SPD) durfte am Freitag im Beisein von Museumschef Hermann Layher eine Abschiedsbotschaft auf das 48 Meter lange Boot schreiben und fügte einen Aufkleber hinzu. Von Layher gab’s dann noch einen Blumengruß als Dankeschön an die Stadt – und die Reise über den Altrhein und auf dem Rhein an Speyer vorbei begann. Dabei muss angesichts des Abschieds kein Technik-Fan enttäuscht sein: Im Speyerer Museum gibt es schon seit 1993 das ähnliche U-Boot U9, das der Ausstellung in der Domstadt auch erhalten bleibt.