Wer selbst einmal in die Haut eines Polizisten schlüpfen will, kann das für einen Tag tun: Für Donnerstag, 4. August, lädt die Polizeiinspektion Speyer Interessierte zu einer Fahrradtour durch die Domstadt ein. „Wir legen mit dem Fahrrad eine Zehn-Kilometer-Tour zurück und stellen euch an verschiedenen Stationen interessante Themenbereiche aus dem polizeilichen Alltag vor“, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem werde die Diensthundestaffel sowie die Wasserschutzpolizei vorgestellt. Los geht die Tour um 16 Uhr. Treffpunkt ist im Hof der Polizeiinspektion, Maximilianstraße 6. Anmeldung sind per E-Mail an pispeyer.einstellungen@polizei.rlp.de oder pispeyer@polizei.rlp.de möglich.