Keine Veränderungen gab es über Pfingsten bei der Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus-Infektionen in der Stadt Speyer: Wie die Stadtverwaltung am Dienstag (Stand 15 Uhr) informierte, sind es wie vor den Feiertagen bislang 86 Fälle im Stadtgebiet. Davon bereits genesen sind 83 Patienten. In Quarantäne befindet sich eine Person. Wie Stadtsprecherin Lisa Eschenbach mitteilte, wurde ein aus März/April mitgeschleppter Altfall inzwischen in der Statistik des Gesundheitsamtes den Genesenen zugerechnet. „Somit gibt es Stand Dienstag nur noch eine aktive Infektion im Stadtgebiet.“ Diese war am vergangenen Donnerstag gemeldet worden, nachdem es zuvor zwei Wochen ebenfalls keine neuen Fälle gegeben hatte. Zwei Speyerer Bürger sind im Zusammenhang mit Sars-Covid-19 verstorben.

Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus wurden am Dienstag zwei Covid-Verdachtsfälle versorgt und auf der Intensivstation ein Verdachtsfall beatmet. Das teilte Klinik-Sprecherin Barbara Fresenius auf Anfrage mit. Im St.-Vincentius-Krankenhaus stellte sich die Situation am Dienstag, 16 Uhr, laut Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer so dar: „Aktuell wird ein Patient mit Sars-CoV-2 auf der Intensivstation beatmet. Zudem sind auf der Isolierstation fünf Verdachtsfälle und ein Patient mit bestätigter Infektion in Behandlung.“