Einen neuen Coronavirus-Infektionsfall in Speyer hat am Dienstag die Stadtverwaltung gemeldet. Demnach haben sich seit Ausbruch der Pandemie 122 Menschen in der Stadt nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. 110 von ihnen gelten als bereits genesen. Nach wie vor gibt es zwei Speyerer Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen. Am Dienstag befanden sich nach Angaben der Stadt 27 Menschen in Quarantäne, sieben mehr als am Vortag.