Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag eine weitere bestätigte Corona-Neuinfektion für Speyer gemeldet. Damit fällt der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Domstadt dennoch auf nun 11,9. Am Vortag hatte er noch bei 17,8 gelegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Speyer 2897 Bürgerinnen und Bürger mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachweislich infiziert. 19 von ihnen gelten als aktive Fälle. Im Zusammenhang mit Covid-19 hat es bislang 85 Tote gegeben.