Der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in der Maximilianstraße war gut besucht am Sonntag, der Flohmarkt in der Auestraße ebenfalls. Es gibt viele Fans von Angeboten dieser Art. Sie sind nur eingeschränkt möglich, für 2022 sind aber noch nicht alle Termine der sogenannten Marktsonntage vergeben.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr gibt es traditionell in der Domstadt. Sie werden im Rathaus auf Vorschlag des Einzelhandels festgelegt, wenn es einen besonderen Anlass gibt. Dazu kommen