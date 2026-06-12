Mit Shakespeares „Sommernachtstraum“ geht im Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (FMSG) eine Ära zu Ende. Es geht um die Leiterinnen der Theater-AG.

Ein letztes Mal Proben und Aufführung im Alten Stadtsaal, ein letztes Mal das traditionelle Motivations-„Chaka“ der Mitwirkenden vor jedem Auftritt, aber auch ein letztes Mal sämtliche Energie aufbieten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen: Vor der Bühne haben Birgit Hoffmann-Jaberg und Agnes Scheider-Krebs wie immer die Fäden in der Hand. Die Leiterinnen der Theater-AG des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums geben im Anschluss an die aktuelle Inszenierung den Staffelstab nach 25 Jahren weiter.

Glücksfall für die Kultur an der Schule

So routiniert wie zugewandt führen die beiden Lehrerinnen 21 Siebt- bis Zehntklässler dahin, wo die Schülerinnen und Schüler über sich selbst hinauswachsen. Das war und ist der Anspruch der Theater-Leiterinnen, dem sie auch in ihrer letzten Produktion gerecht werden sollen. Beide sind ein Glücksfall für die Kultur an der Schule. Sie ergänzen sich hervorragend, ihre Blicke ruhen auf Ästhetik und Inhalten.

Von und nach Shakespeares Sommernachtstraum haben sie ein Stück entwickelt, das auch gereimt im 21. Jahrhundert angekommen ist. Mit der Komödie ist ein weiterer Traum der Theaterleiterinnen in Erfüllung gegangen. „Wir alle haben Produktionen, die uns wichtig waren“, betont Hoffmann-Jaberg. Dazu gehörten „Auf der Suche nach Odysseus“ (2002). „Besuch der alten Dame (2005), „Herr der Fliegen“ (2010), „Kein Pardon“ (2019) oder „Momo“ (2025).

„Zeitpunkt zum Aufhören ist perfekt“

Zufrieden und dankbar blicken die Leiterinnen zurück auf das Vierteljahrhundert, das jetzt abgeschlossen ist. Schneider-Krebs hat die Schule bereits vor sieben Jahren verlassen und ist den Ruhestand gegangen, ohne bei der Theater-AG aufzuhören, Hoffmann-Jaberg will ihr Berufsleben für ein Jahr unterbrechen und die letzten drei Jahre vor der Pension kürzertreten. „Der Zeitpunkt zum Aufhören ist perfekt“, meint die Lehrerin, die auf einen motivierten Nachfolger hofft.

Bis dahin ist indes noch eine Premiere zu feiern, sind Aufführungen vorzubereiten und ist im Mainzer Schultheater-Festival mit dem Sommernachtstraum aufzutreten. Deshalb konzentrieren sich die Leiterinnen zunächst voll und ganz auf das Geschehen auf der Bühne, wo die Schüler die Irrungen und Wirrungen der Liebe inklusive grandioser Sterbeszene von Even Gast proben. Siebtklässlerin Jona Bytyqi spielt und tanzt Troll „Puck“ überaus überzeugend.

Alle Darsteller sind mit viel Talent und Humor dabei. Sie bringen ihre Theaterleiterinnen zum Lachen. Vielleicht werden nach dem letzten Vorhang ein paar Tränen fließen, Hoffmann-Jaberg und Schneider-Krebs jedenfalls schließen das nicht aus. Eines ist für sie schon klar: Ihre Theaterleidenschaft werden sie weiterhin mit ihrem gemeinsamen Kultur-Abo und Theater-Besuchen in Speyer und Umgebung ausleben.

Termine

Premiere am Samstag, 13. Juni, 16 Uhr, weitere Aufführungen am Dienstag, 16. Juni, 10 Uhr, Mittwoch, 17. Juni, 19 Uhr, Freitag, 19. Juni, 19 Uhr, und Samstag, 20. Juni, 16 Uhr, im Alten Stadtsaal, Rathaushof. Tickets im FMSG unter Telefon 06232 141600 oder im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 25675.