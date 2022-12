Es muss etwas getan werden, um in Speyer-Nord Verständnis für die AfA zu wecken. Das sollte aber koordinierter laufen als bisher.

Ein großes Konzept ist beim Integrationsministerium nicht erkennbar, was die Einbindung der AfA in das Stadtquartier angeht, in dem sie liegt und in dem ihre Bewohner etwa zum Einkaufen unterwegs sind. Als 2018 bei einer Bürgerinformation deutliche Vorbehalte deutlich wurden, beeilte sich das Land, einen AfA-Beirat zu bilden, der Probleme auch proaktiv angehen sollte. Er tagt seither eher selten und unbemerkt – angeblich, weil es keine größeren Probleme gebe.

Andererseits läuft eine AfD-Kampagne im Kontext der Kriminalitätszahlen an der wachsenden AfA, der man vielleicht Argumente entgegenhalten sollte. Ein Vertreter des bisher mit dem Gemeinwesenprojekt beauftragten Diakonischen Werks sieht „vielfältige Furcht“. Hoffentlich gibt es bald einen guten Ersatz für deren auslaufendes Sozialprojekt.