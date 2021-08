Der italienische Dirigent Gianluigi Gelmetti ist oft im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses bei Konzerten und Opernvorstellungen der SWR Festspiele zu erleben gewesen. Nun ist der ehemalige Chefdirigent des RSO Stuttgart gestorben.

Von 1989 bis 1995 war der in Rom geborene Gianluigi Gelmetti Chefdirigent des damaligen Radio-Sinfonieorchesters (RSO) Stuttgart, das seit 2016 im SWR Symphonieorchester aufgegangen ist. Er hat in dieser Zeit auch in Schwetzingen bei den dortigen Festspielen des Senders zahlreiche Auftritte gehabt, in Konzerten, vor allem aber auch bei Opernaufführungen. Besonders Werke von Rossini hat er dort dirigiert, weniger die bekannten wie „Il Barbiere di Siviglia“ oder „La Cenerentola“ als vielmehr witzige Einakter, von denen die Ouvertüren sehr bekannt, die ganzen Stücke aber eher seltene Gäste in den (deutschen) Opernspielplänen sind.

Große Liebe zur Opera buffa

Gianluigi Gelmetti hatte dabei seine innige Beziehung zur italienischen Opera buffa auf brillante Weise gezeigt. Zum Glück gibt es von den von Michael Hampe inszenierten Rossini-Perlen Mitschnitte auf DVD, die diese köstlichen Sternstunden dokumentieren. Gelmetti hat „sein“ RSO auch mitgenommen nach Pesaro, wo er einen gigantischen „Wilhelm Tell“ dirigierte. Rossini galt auch sein letzter Auftritt in Deutschland, wo er nach seiner Chefzeit in Stuttgart leider kaum mehr zu sehen war. Bei „Rossini in Wildbad“, wo der „Schwan von Pesaro“ einst kurte, dirigierte Gelmetti natürlich wieder dessen Musik.

Zu seinen größten Taten auf Tonträgern gehört auch eine Aufnahme einer der berühmtesten Buffa-Opern des 18. Jahrhunderts: Niccolò Piccinnis „La Cecchina ossia La buona figliola“ in einem Mitschnitt aus Rom von 1981. In Schwetzingen hatte er auch Mozarts „Entführung“ dirigiert, auch davon gibt es zum Glück eine DVD.

Fulminant: C-Dur-Sinfonie von Schubert

Gianluigi Gelmetti war der Schüler der beiden größten Dirigentenlehrer des 20. Jahrhunderts, von Franco Ferrara und Hans Swarowsky. Auch bei Sergiu Celibidache studierte er. Dieser war auch einer seiner Vorgänger beim RSO Stuttgart. Auch wenn der italienische Maestro nur sechs Jahre in Stuttgart war und keine so große Ära begründete wie Hans Müller-Kray, „Celi“ oder ab 1998 Sir Roger Norrington, so hat er doch Zeichen gesetzt und prägende Aufführungen gestaltet. Auch in Schwetzingen. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine fulminante Wiedergabe der großen C-Dur-Sinfonie von Schubert dort, der aufregendsten, die ich jemals gehört habe.

Gelmetti war immer wieder auch im nördlichen Sendegebiet des damaligen Süddeutschen Rundfunks, so in Karlsruhe, am Pult. Sein Klangsinn etwa bei Ravel war sagenhaft. Superber ist dessen Musik kaum vorstellbar. Auch von den Sinfonien Gustav Mahlers hat Gianluigi Gelmetti höchst eindrucksvolle Deutungen mit dem Stuttgarter Orchester erarbeitet und vorgestellt. Es war ein großer Künstler und prägender Gestalter am Pult, der zudem eine ganze Aura und Art des Dirigierens kultiviert hatte. Es gab kaum einen Dirigenten, bei dem es mehr Freude machte, beim Dirigieren zuzuschauen als Gianluigi Gelmetti. Am 11. August verstarb er im Alter von 75 Jahren in Monaco.