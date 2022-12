Der Dombauverein hat zu Weihnachten einen neuen Anhänger in Dom-Form herausgebracht. Das Schmuckstück aus Sterling-Silber zeigt die Vorderansicht des Gotteshauses mit den drei großen Portalen und der charakteristischen Zwerggalerie. Die andere Seite entspricht dem Logo des Dombauvereines und ist diamantmatt. Dank großer Ösen kann der Anhänger an einer Kette oder an einem Band befestigt werden. Auf Wunsch ist er auch in Gelb- und Weiß-Gold sowie Platin lieferbar oder auch als Pin zum Anstecken. Entworfen wurde er zusammen mit der Speyerer Goldschmiede Günster. Erworben werden kann er für 79 Euro in der Geschäftsstelle des Dombauvereins, Haus am Dom, Edith-Stein-Platz 4, Telefon 06232 102116 (vormittags), E-Mail info@dombauverein-speyer.de, oder bei der Goldschmiede Günster, Otterstadterweg 20, Speyer, Telefon 0171 2861326, E-Mail dguenstervs@t-online.de.