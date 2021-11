Am Himmelstelefon herrschte am Freitagnachmittag sehr großer Andrang. Bei den Jungs sind Autos beliebt, bei den Mädchen ist es Spielzeug mit Tierbezug.

Ben (5) wünscht sich einen Haken und ein Seil zum Klettern. Livia (5) hätte gerne Handwärmer. Außerdem möchte sie ein „Pop-it“ – ein buntes Spielzeug zum Draufdrücken in Einhornform. Ihre Schwester Nova (3) mag dieses in Form eines Vogels. Merle (5) wünscht sich auch Handwärmer und Skihandschuhe. Letti (5) hätte gerne ein Kuscheltier in Pferdeform. Johanna (4) möchte auch ein Plüschpferd. Ihre Schwester Paula (1) will ein neues Telefon. Ella (3) mag ein Puppenhaus und einen Puppenwagen, Neli (4) ein Playmobil-Set – am liebsten eine Tankstelle – und eine „Bombe für die Badewanne“, also Badezusatz. Danilo (4) will Polizist werden, deshalb wünscht er sich ein passendes Playmobil-Spielzeug. Henry (4) mag ein Feuerwehrauto, seine Schwester Frieda (3) die „Peppa Wutz“ als Kuscheltier, ihr Bruder Clemens (2) den „Schorsch“ aus der Zeichentrickserie.

Jeremiah (8) soll das Christkind eine „Nerf“-Shotgun schenken. Sein Bruder Niclas (4) will einen Panzer zum Spielen. Luis (9) möchte ein ferngesteuertes Auto, das zwölf Kilometer pro Stunde fährt. Johann (7) mag ein Lego-Fahrzeug, das zum Flugzeug werden kann. Mattis (6) wünscht sich „eine Geige, eine Gitarre, ein Schlagzeug und viel Papier zum Malen“. Lennard (5) will einen Spielzeug-Hund, „der läuft und Pippi macht“. Zudem möchte er einen „Roboter, der Geschirr sauber macht, putzt und saugt“. Wer wünscht sich den nicht?

Himmelstelefon

Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, Weihnachtsmarkt beim Geschirrplätzel.