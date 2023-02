In Speyer machte dieser Tage eine Geschichte über eine wunderbare technische Neuerung die Runde, deren Wundersamkeit noch gewann durch die Tatsache, dass eben diese technische Innovation gleichsam im Verborgenen vonstatten gegangen ist. Dass also kaum jemand davon weiß, was wiederum dem Eingeweihten einen enormen Vorsprung verschafft. Kein Wunder daher, dass die frohe Botschaft auf fruchtbaren Boden gefallen ist.

Die Erzählung geht in etwa so: An manchen, meist stark frequentierten Kreuzungen im Stadtgebiet wurden einzelne Fußgängerampeln klammheimlich (warum eigentlich?) aufgerüstet: Sie erhielten einen Knopf an der Unterseite des allseits bekannten gelben Tasters, mit dem Passanten üblicherweise für sich freie Bahn anfordern. Werde dieser – warum auch immer – verborgene Knopf hintereinander dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz gedrückt, so lasse sich das Herbeizitieren einer Grünphase immens beschleunigen, heißt es.

Wie altgediente Pfadfinder und fleißige Konsumenten von Katastrophenfilmen aus den 1980er-Jahren wissen, ist dieses Dreimal-kurz-dreimal-lang-dreimal-kurz das Morsezeichen der Buchstabenfolge SOS. Selbige wurde 1908 offiziell als internationales Notsignal eingeführt, erst im Funkverkehr, später dann auch von bedauernswerten Schiffbrüchigen, die die drei Buchstaben in den Sandstrand ihrer einsamen Südseeinsel buddelten.

Mit Morsezeichen schneller über die Straße?

Wie dem auch sei: Wer den versteckten Knopf an der Fußgängerampel in der einprägsamen Frequenz drückt, so geht die Geschichte weiter, muss sich nicht die Beine in den Bauch stehen, bis die Ampel umspringt. Nein, sein Signal erhält Vorrang vor der Konkurrenz, und hastdunichtgesehen, die Ampel springt binnen Sekunden um auf Grün. Der Hintergrund dieser für Fußgänger fabelhaften Neuerung ist natürlich nicht persönliche Ungeduld, sondern das Gemeinwohl.

Man stelle sich nur mal vor, auf der gegenüberliegenden Straßenseite kommt es zu einem Unfall, einem Sturz, irgendeinem Unglück, so dass rasche Hilfe vonnöten ist. Da kann man doch nicht warten, bis erst mal sämtliche Blechlawinen vorbeigedonnert sind. Selbstredend gibt es noch x weitere Gründe, warum man jetzt gerade und sofort umgehend ganz dringend höchst eilig die Straße vor allen anderen überqueren muss. Toll, dass dieser SOS-Trick funktioniert.

Den Knopf gibt es wirklich

Nein, er funktioniert selbstverständlich nicht. Das Ganze ist ein Scherz, ein Jux, der seit Jahren durchs Internet geistert und einfach nicht aus der Welt zu schaffen ist. Sehr zur Erheiterung von Jörg Schaarschmidt, profunder Kenner des Speyerer Ampelwesens. „Den Knopf gibt es tatsächlich“, sagt der Mitarbeiter der Abteilung Verkehrsplanung der Stadtverwaltung. Der habe aber gar nichts Geheimnisvolles an sich. „Der Schalter unterhalb des Ampeldrückers bietet Menschen mit Sehbehinderung akustische Orientierung beim Überqueren der Straße“, sagt Schaarschmidt nüchtern und ohne Rücksicht auf die schöne neue Traumwelt von Passanten und Radfahrern.

Wird der Knopf gedrückt (wie oft, macht keinen Unterschied), ertönt ein akustisches Signal, sobald die Fußgängerampel auf Grün schaltet. Sobald, nicht vorher. „Das erhöht die Sicherheit von Menschen, die die Lichtsignale nicht so gut wahrnehmen können“, sagt Schaarschmidt. Und ergänzt, dass derzeit in 18 von 39 Ampelkreuzungen in Speyer solche eigens für Blinde gedachte Signaleinrichtungen eingebaut sind.

Wer also an seiner Ampel den verborgenen Knopf findet, kann ihn gerne drücken und darauf hoffen, dass sich die Grünphase früher einstellt. Er kann es aber auch genauso gut bleiben lassen. Und warten.