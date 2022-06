Nils berichtet: Wenn am Alten Hafen in Speyer die Kirchbootregatta in Speyer stattfindet, ist das oft ein großes Volksfest. Am Samstag ist es nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder so weit. Mit dem eigentlichen Verwendungszweck der Kirchboote hat die Veranstaltung wenig zu tun.

Seit dem Jahr 2008 richtet die Rudergesellschaft (RG) Speyer jährlich eine Kirchbootregatta aus – wenn nicht gerade eine Pandemie den Betrieb aufhält. Mannschaften aus Betrieben oder Vereinen füllen die großen Boote mit jeweils zehn Sportlern und rudern um die Wette. Von 10 bis 16 Uhr dauert am Samstag, 11. Juni, der Wettbewerb, berichtet Organisator Felix Gard von der RG auf Anfrage. Zuschauer sind willkommen und können alles auf der Landzunge am Restaurant „Porto Vecchio“ oder im Innenhof am Gelände der RG verfolgen. Für Bewirtung sei gesorgt.

24 Teams gehen diesmal an den Start. Vor Corona waren es 32 gewesen. Die Nachfrage sei etwas gesunken, sagt Gard. Das sei aber kein Problem. Es werde trotzdem einen spannenden Wettbewerb geben, kündigt er an. Wegen der Pandemie sei es wohl auch ganz gut, wenn der Startbereich nicht überfüllt ist.

Abstimmung ist wichtig

Die Kirchbootregatta erfordert viel Muskelmasse und gute Abstimmung der einzelnen Ruderer im Boot. Nur wenn sie einigermaßen gleichzeitig tätig werden, haben sie eine Chance. Die Regatta erfordert aber auch Sinn für Humor – denn ganz ernst wird alles nicht genommen. Das zeigt sich auch an der Liste der ausgeschriebenen Preise: Nicht nur der Gesamtsieger bekommt einen Pokal, sondern es sind auch Ehrungen für die besten Ruder-Anfänger, für Teams nur oder teilweise mit Frauen sowie für die originellste Schiffsbesatzung vorgesehen. Verkleidungen oder kleine Showeinlagen gehören dazu. Besonderheiten sind immer auch die Duelle der politischen Parteien, wenn zum Beispiel die CDU gegen die SPD rudert. Die Sieger von der bislang letzten Auflage 2019 werden diesmal ihre Titel nicht verteidigen können, so Gard: Sowohl der TuS Heiligenstein als auch das St.-Marien-Krankenhaus Ludwigshafen hätten kurzfristig absagen müssen.

Zwölf Meter lang, zwei Meter breit und schon ohne Besatzung gut 300 Kilogramm schwer ist ein Kirchboot. Sein Name kommt tatsächlich daher, dass vor allem in Finnland in früheren Jahren Gruppen von Gläubigen sich in große Kähne gesetzt haben, um sonntags in dem wasserreichen Land zur nächsten Kirche zu fahren. Dass es dabei an Bord so wild zugegangen ist wie bei der Kirchbootregatta, kann man sich wegen des feierlichen Anlasses allerdings kaum vorstellen.