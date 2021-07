Eine Auswertung von Zahlen der Bundesagentur für Arbeit legt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vor, um auf Schwierigkeiten zu verweisen, die sie in Speyer erkennt. Hotels und Gaststätten haben demnach in der Zeit der Corona-Pandemie, die mit Lockdowns verbunden war, einen erheblichen Teil ihres Personals verloren. Verantwortlich für das Problem seien insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit, die Hotel- und Gastro-Beschäftigte dazu gezwungen hätten, sich beruflich umzuorientieren, sagt Holger Winkow, Regionalgeschäftsführer der Gewerkschaft. Laut Winkow beschäftigte das Hotel- und Gaststättengewerbe in Speyer zum Jahreswechsel 1225 Menschen. Genau ein Jahr zuvor – vor Ausbruch der Pandemie – seien es noch 1556 gewesen. Damit hätten innerhalb von zwölf Monaten 21 Prozent der Beschäftigten die Branche verlassen.