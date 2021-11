Unbekannte sind laut Polizei am Donnerstag gegen 22 Uhr in ein Baumaschinengeschäft in der Werkstraße eingebrochen und haben Treibstoff gestohlen. „Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen“, so die Polizei, die nun um Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de bittet. Bereits von der Nacht auf Mittwoch melden die Beamten außerdem einen gescheiterten Einbruchsversuch in ein Café in der Maximilianstraße.