Die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt veröffentlicht im Selbstverlag ihren zweiten Gedicht- und Bildband. Er heißt: „Wir warten auf Weihnachten“. Die Texte stammen von Sandra Trunk, die Bilder von Künstlern des Ateliers „Molemol“. „Mit beiden Büchern hat die Lebenshilfe zwei Träume von mir wahr werden lassen“, berichtet die 36-jährige Autorin.

Von Narin Ugrasaner

„Ich schreibe zu jeden Lebenslagen Gedichte und kann zu allen Jahreszeiten schreiben – aber Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres“, sagt die Autorin. Trunk selbst lebt seit 2005 im Betreuten Wohnen der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt in Speyer. Ihre ersten Gedichte hat sie im Alter von 18 Jahren verfasst. 2014 veröffentlichte die Lebenshilfe das erste Werk „Gemälde und Gedichte“ zum 50-jährigen Bestehen mit Gedichten von Trunk und Bildern der jeweiligen Kreativgruppen. Nach dessen großem Erfolg werde die Reihe nun fortgeführt, berichtet Gerhard Wissmann, Vorsitzender der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt über das Projekt, das drei Jahre Vorarbeit hatte. Mit dem Gedanken „Wenn ihr nicht zu uns kommt, kommen wir zu euch“ sei die Zeit des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen in besonderer Weise kreativ genutzt worden.

Zwölf Künstler beteiligt

Lektoriert hat das Werk die Leiterin des Ateliers „Molemol“, Karin Bury. Seit elf Jahren betreut sie die Kreativgruppen der Lebenshilfe, unter anderem besonders begabte Künstler im Atelier „Molemol“. Diese wurden angefragt, zu den jeweiligen Themen Bilder anzufertigen. Insgesamt zwölf Künstler waren daran beteiligt, darunter auch zwei Künstlerinnen der Seniorengruppe. Mit Hilfe von den Familien und Bezugspersonen konnten so auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen Werke entstehen – auch wenn die Künstler nicht gemeinsam im Atelier kreativ sein konnten, erklärt Bury im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Sie haben die Aufträge selbstständig umgesetzt, mit dem, was sie hatten, und sich in die Gedichte eingefühlt.“ Einige von ihnen malten auch nach dem Projekt weiter und hätten gerne weitere Aufträge angenommen, berichtet die Leiterin der Künstlergruppe. So auch der 79-jährige Manfred Koch. Für das Projekt habe Koch, der vor einigen Jahren von der Gartenarbeit zum Malen übergegangen ist und auch bei anderen Veröffentlichungen und Ausstellungen beteiligt war, mit Buntstiften Werke zu den Themen Weihnachtsmarkt, Nikolaus und Wichtelwerkstatt angefertigt. Wichtel, die Spielzeug herstellen, Menschen auf dem Weihnachtsmarkt und Engel in Backstuben. Die Ideen seien einfach da. Insgesamt vier Bilder hat er für „Wir warten auf Weihnachten“ beigesteuert.

Mit einer abwechslungsreichen Auswahl soll der Leser mit 24 Gedichten, Zeichnungen und Gemälden durch die Vorweihnachtszeit geführt werden – „wie ein Adventskalender“, beschreibt Bury die Zusammenstellung der Texte und Bilder. Die Auswahl der veröffentlichten Gedichte sei in enger Absprache mit der Autorin entstanden. „Es war mir ein Bedürfnis, die beste Auswahl von Sandras Werken zusammenzustellen, damit eine abwechslungsreiche Melange entsteht“, erklärt die Lektorin.

Inspiration Weihnachten

Die Autorin habe selbst in ihrem eigenen, ganz besonderen „Weihnachtsbuch“ ihre Gedichte verfasst, strukturiert aufbewahrt und gemeinsam mit ihrer Mutter aus diesen eine Vorauswahl für den Gedichtband getroffen. Inspiriert werde die Autorin zur Weihnachtszeit vor allem von Gerüchen des Adventskranzes und Weihnachtsgebäcks sowie Eindrücken auf Weihnachtsmärkten. „Ich hätte nicht gedacht, dass meine Gedichte einmal veröffentlicht werden“, sagt sie. „Das Weihnachtslicht“, „Die Wichtelwerkstatt“, „Weihnachtsmarktbummel“ und „Weihnachtsfreuden“ sind nur einige davon. Die Werke stammen von Martin Fehr, Manfred Koch, Jürgen Stahl, Kerstin Stetter, Eva Wünstel, Jens Behnke, Marija Lucic, Simone Meinzer, Angelika Schmitt, Christof Titze, Jutta Fröhlich, Gisela Hierschbiel.

Zum Weiterlesen